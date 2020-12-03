Пока мы спали: в течение ночи спасатели тушили два авто в Одессе и Рени

В течение ночи 2-3 декабря работники ГСЧС спасали в Одесской области от уничтожения огнём два автомобиля.

Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, 2 декабря в 21:24 в службу спасения 101 поступило сообщение, что на ул. Среднефонтанская произошло возгорание легкового автомобиля. Прибывшие пожарники за считанные минуты потушили загоревшийся моторный отсек автомобиля на площади 3 кв. м. Предполагаемая причина пожара — короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.

Отмечается, что 3 декабря в 01:27 поступило сообщение: в г.Рени на ул. Соборная также загорелся автомобиль. Спасатели в течение 7 минут пожар ликвидировали на площади 2 кв. м. В результате пожара повреждён моторный отсек, бампер авто. Причина пожара пока не установлена.

Как сообщала Одесса News, 30 ноября сотрудники ГСЧС погасили пожар в квартире 16-этажного дома в Суворовском районе Одессы, на улице Генерала Бочарова, 41.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области