Глава Одесской ОГА подключился к работе по борьбе с коронавирусом в Одессе

Недавно назначенный председатель Одесской областной госадминистрации Сергей Гриневецкий осуществил первую рабочую встречу вне стен ОГА — в Центре социально значимых болезней.

Об этом сообщается на сайте ООГА в Facebook.

Отмечается, что встреча проходила при участии руководителя Центра Светланы Есипенко, и. о. директора департамента здравоохранения Натальи Одарий-Захарьевой, директора Южного межрегионального департамента НСЗУ Дмитрия Самофалова и волонтера Екатерины Ножевниковой.



Речь шла о подготовке Центра к приёму больных с COVID-19.



«Согласно плану в центре социально значимых болезней будет развёрнуто 300 коек пациентов с коронавирусной инфекцией. Также будет установлено 34 аппарата ИВЛ для отделения реанимации», — говорится в сообщении.

«Нужно делать всё качественно и по современным стандартам. Более того, Центр социально значимых болезней надо подготовить не только для лечения больных Covid-19. Его обновление должно сработать на перспективу. Начинать нужно с инженерных сетей — это электроэнергия, водоснабжение, канализация. Также надо проверить состояние фундамента и крыши здания. На днях мы должны получить график проведения работ», — отметил Сергей Гриневецкий.



Также председатель ОГА подчеркнул необходимость эффективного сотрудничества областного совета с департаментом здравоохранения и Министерством здравоохранения для обеспечения Центра всем необходимым.

В ближайшее время Центр социально значимых болезней присоединится к диагностированию больных коронавирусной инфекцией. Заведение имеет собственную ПЦР-лабораторию.

Кстати. Ранее пациентов с коронавирусной инфекцией начал принимать другой корпус Центра социально значимых болезней на Михновского, 50, где выделено 50 коек.

По данным на 16:00 2 декабря, в опорных городских медучреждениях Одессы свободна 31 койка для госпитализации пациентов с COVID-19.

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 3 декабря в Одессе зарегистрированы 21 252 случая COVID-19.

За последние сутки в городе зарегистрированы 545 новых случаев заболевания, в т.ч. 31 новый случай COVID-19 у детей (19 девочек и 12 мальчиков).

Фото: Facebook