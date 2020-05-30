США прекращают отношения со Всемирной организацией здоровья

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты прекращают отношения со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Об этом он сказал в пятницу во время брифинга в Розовом саду Белого дома, передаёт Укринформ.

«Мы детализировали реформы, которые она (ВОЗ – ред.) должна была осуществить, и которые требовали её непосредственного участия. Однако они отказались действовать. Поскольку они не смогли реализовать насущные и нужные реформы, мы сегодня прекращаем наши отношения с ВОЗ и направим эти средства на другие глобальные и действительно неотложные нужды в сфере здравоохранения», — заявил Трамп.

Президент также обвинил ВОЗ в том, что она находится под «тотальным контролем» Китая, несмотря на то, что доля вкладов Пекина составляет менее $40 миллионов ежегодно, в то время как США, по словам Трампа, платят $450 миллионов.

Ранее нынешний глава Белого дома высказывал недоверие ВОЗ и обвинял её в неверном информировании относительно распространения коронавируса, а также в подыгрывании властям Китая, который пытался скрыть правдивую информацию с самого начала эпадемии.

По данным worldometers.info, в США состоянием на 7.30 утра 30 мая зарегистрировано 1 793 530 заболевших COVSD-19, из которых 104 542 умерли.

Всего в мире насчитывается уже 6 033 814 заболевших коронавирусом. В первой пятёрке, кроме США, по количеству инфицированных Бразилия — 468 338, Россия — 387 623, Испания — 285 644, а также Великобритания — 271 222. Украина в этом списке занимает 36-е место.

На сегодняшний день болезнь унесла 366 890 жизней по всему миру. В первой пятёрке трагической статистики США, Великобритания, Италия, Франция, Бразилия.

Как сообщала Одесса News, Ховатия и Черногория, оправившись после коронавирусного карантина, с понедельника открывают свои границы для некоторых стран Европы.