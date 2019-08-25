В Черноморске сгорел детский развлекательный центр, жертв нет

24 августа в 11:27 в службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании в трёхэтажном здании на ул. Первого мая.

Об этом сообщает сайт Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что первые пожарно-спасательные отделения установили возгорание на третьем этаже пристройки к дому быта КП «Радуга», где размещаются несколько организаций, в том числе караоке-клуб TU:SE и детский развлекательный центр «Тусик».

«Подразделения работали по повышенному номеру вызова «Пожар № 2″. Сложность тушения пожара была обусловлена ​​быстрым распространением огня по деревянным конструкциям на большую площадь, угрозой разрушения строительных конструкций пристройки и возможным переносом огня на вплотную стоящее здание дома быта», — говорится в сообщении.

Во время тушения пожара сотрудниками ДСНС были эвакуированы 7 человек с первого этажа здания.

Спасатели пожар локализовали в 13:45 и в 14:24 его ликвидировали на площади 350 кв. м.

Подчёркивается, что погибших и пострадавших нет.

К ликвидации пожара от ГСЧС привлекались 7 единиц пожарно-спасательной техники, 28 человек личного состава, а также работники служб взаимодействия.

Вероятной причиной пожара считается нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации вентиляционной системы.

Фото: ГСЧСУ в Одесской области