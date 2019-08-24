В Одессе прошёл Марш защитников Украины

Ветераны воинских частей и соединений, которые дислоцируются на территории Одесской области, участники боевых действий на Донбассе и активисты волонтёрских организаций собрались 24 августа возле Одесского Национального театра оперы и балета для участия в Марше защитников.

В акции также принимали участие члены семей погибших воинов, державшие в руках их портреты, а также активисты, сообщает Укринформ.

Отмечается, что Марш защитников Украины организовали участники ветеранской общественности, в частности, Общество участников АТО Одесщины, Ветеранский ХАБ Одессы.

«Мы ставим целью почтить память воинов, погибших в войне, навязанной нам Россией, напомнить всем, что продолжается вооружённая агрессия против Украины. И Одесса развивается в мирных условиях благодаря тому, что на восточных рубежах надёжно держат оборону воины ВСУ. В боях за суверенитет и целостность государства уже погибли 110 воинов — жителей Одессы и области», — отметил заведующий Южного межрегионального сектора Государственной службы по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции Николай Сторожук.

Участники марша с украинскими флагами в руках отправились по центру города к скверу Героев Небесной сотни у здания областного совета, где установлен памятный знак в честь погибших участников АТО. Здесь отслужили молебен за погибших воинов, состоялся митинг.

В Марше приняли участие около полутысячи человек.

Как сообщала Одесса News, сегодня в Одессе состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятнику Тарасу Шевченко в одноименном парке, открылся Вышиванковый фестиваль.

Фото: Нина Ляшонок/Укринформ