Одесситы отмечают День Независимости Украины

В честь Дня Независимости Украины 24 августа в одесском городском парке им. Т.Шевченко состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятнику Великому Кобзарю.

В торжествах приняли участие руководители города и области, депутаты, представители различных родов войск Вооружённых Сил Украины, представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Одессе, духовенство и общественность.

К государственному празднику в Одессе подготовили большую разнообразную программу.

Одесский городской голова Геннадий Труханов поздравил одесситов с праздником, сообщает официальный сайт города.

«Этот праздник — воплощение давних стремлений Украинской демократии и свободы. В этот торжественный день желаю крепкой веры в будущее, что побуждает всех нас к труду во имя независимой процветающей Украины и благосостояния украинцев. Пусть мир и согласие царят в нашем общем доме!»,

написал мэр Одессы.

Фото: «Одесса»