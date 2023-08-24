В Одессе отмечают День независимости Украины

В День Независимости Украины в Одессе почтили память Героев, отдавших жизнь за Независимость Украины в российско-украинской войне.

Как сообщается наTеlegram-канале «Одесса. Официально», участие в молебне и церемонии возложения цветов к Казачьему Кресту на одном из кладбищ Одессы принял и.о. заместителя городского головы Олег Брындак.

«Мы боремся за нашу Независимость каждый день. Мы платим за неё страшную цену – жизнь лучших сыновей и дочерей Украины. Вечная память погибшим от рук российских оккупантов. Спасибо Вооружённым Силам Украины за защиту! Слава Украине!», — сказал Олег Брындак.

Мэр Одессы Геннадий Труханов поздравил одесситов с праздником.

«Дорогие одесситы! Поздравляю с Днём Независимости Украины! Нашу независимость мы доказываем каждый день. На фронте и в тылу. Каждый – на своём месте. Шаг за шагом мы освобождаем наши земли от врага, разминируем, волонтёрим, принимаем переселенцев, восстанавливаем разрушенное, учим детей, лечим… Мы сильны и едины. А значит – непобедимы. Независимость – это наша главная ценность, которая была и всегда будет в ДНК каждого украинца и украинки. Победа – за нами. Слава Украине!», — написал Одесский городской голова.

Как сообщала Одесса News, жителей Одесской области с Днём независимости Украины поздравил председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.

Фото: Одесса. Официально/Telegram

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