Пять президентов в Мариинском дворце отметили День независимости Украины

Президентский торжественный приём по случаю 28-й годовщины Независимости Украины проходит в Мариинском дворце в Киеве.

Об этом сообщает журналист Соня Кошкина в Facebook.

Она выложила фото с пятью президентами — главами государства предыдущих лет Леонидом Кравчуком, Леонидом Кучмой, Виктором Ющенко и Петром Порошенко и действующим Владимиром Зеленским.

На фото они с бокалом шампанского.

В пресс-службе Офиса Президента не сообщают о мероприятии в Мариинском дворце.

Известно, что этот приём является традиционным а День независимости Украины. Гости приёма — обычно известные государственные, общественные и политические деятели, руководство государства, депутаты, члены правительства, иностранные дипломаты.

Как сообщала Одесса News, сегодня в Киеве прошли торжественные мероприятия по случаю Дня независимости Украины с участием Главы государства Владимира Зеленского.