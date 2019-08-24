В Киеве проходят торжества по случаю Дня независимости Украины

24 августа в Киеве прошли официальные торжества по случаю 28-й годовщины Независимости Украины.



На Майдане Незалежности состоялось торжественное поднятие Государственного Флага Украины. Церемония проходила под Государственный Гимн Украины в исполнении сводного хора и с участием Президента Владимира Зеленского.

Президент объявил на Майдане Незалежности минуту молчания в память о погибших героях. После минуты молчания прозвучали 100 колоколов, которые также подхватили все города Украины. Эти колокола символизируют сто ударов сердца каждого из павших героев Небесной Сотни.

На торжествах присутствовали Президенты Украины разных лет: Леонид Кравчук, Виктор Ющенко, Леонид Кучма,

На торжествах выступил Президент Украины Владимир Зеленский.

В своём выступлении Глава государства, в частности, сказал:

«Каждое моё утро начинается с sms-сообщения. Это sms от Генерального штаба. За прошедшие сутки обстрелов — семь, потерь — две. Цифры могут быть разными, но только одна делает утро добрым. Это — ноль. Обстрелов — ноль. Потерь — ноль. И давайте для начала поблагодарим тех, благодаря кому мы можем сегодня быть здесь, под ярким солнцем и чистым голубым небом. И чтобы эти аплодисменты услышали наши защитники, которые сейчас на востоке страны защищают Украину».

Владимир Зеленский напомнил об основных вехах в истории украинцев.

«Не совсем правильно говорить, что Украине — 28. Ведь до 91-го года мы успели немало. Произошло крещение Киевской Руси, Иван Фёдоров издал во Львове «Апостол», основана Киево-Могилянская академия, казаки во главе с Богданом Хмельницким и Иваном Сирко покорили крепость Дюнкерк, на свет появилась Конституция Пилипа Орлика. Украина была одной из основательниц ООН, а Сергей Королёв внёс весомый вклад в покорение космоса человечеством. Это — лишь несколько важных событий яркой истории нашей многовековой и одновременно молодой страны».

Глава государства напомнил имена тех, кто боролся за независимость Украины.

«Вместе с тем, мы с вами не должны забывать, что независимость не явилась по мановению волшебной палочки. Активная борьба за неё началась более 100 лет назад. Длилась она и во времена Советского Союза. Николай Руденко, Василий Стус, Пётр Григоренко, Вячеслав Чорновил, Левко Лукьяненко, участники революции на граните. Это неполный список тех, кто боролся за получение независимости. Кто-то — ценой собственной свободы, а кто-то — ценой собственной жизни. Ради этого одного дня. 24 августа 1991. И этот день был неизбежен. Ибо, как говорил Левко Лукьяненко, стремление к независимости заложено в нашем генетическом коде».

Владимир Зеленский напомнил также о том, как жила страна, переживая «сложные, тернистые, но общие годы»:

«По всей стране мы тянули кравчучки, нарезали купоны и смотрели как «Богатые тоже плачут». По всей стране были ваучеры, ходили в «сальвинах», а те, кому повезло, — с пейджерами. По всей стране прыгали на рекордную высоту — 6 метров 14 сантиметров. Первыми переплывали бассейны Сиднея и Афин, плакали на олимпийском пьедестале в Атланте, когда вверх поднимался украинский флаг. По всей стране заставляли дрожать грандов европейского футбола. Когда Лужный из Львова получал пас от Головка из Херсона, отдавал на Реброва из Горловки, а тот — на киевлянина Шевченко … Тогда «гол» звучало от Ужгорода до Луганска.

По всей стране, от Донецка до Карпат, мы летели к звёздам вместе с Леонидом Каденюком и радовались, когда в открытом космосе впервые в истории прозвучало «Ще не вмерла …».

По всей стране стояли в очереди в первый Макдональдс и слушали «Танец пингвина» от Кузьмы. Ждали Армагеддона с наступлением 2000 и радовались утром, что его пережили. По всей стране мы покорили Европу «Дикими танцами» и отстояли демократический выбор в 2004-м. По всей стране молились за моряков «Фаины» в плену сомалийских пиратов и плакали за горняками на шахте Засядько. По всей стране радовались, когда на кого-то падал венок. Пытались успеть к Евро-2012 и всей страной не понимали: как можно было не увидеть гол в ворота Англии?»

Назвав эти годы непростыми, но беззаботными, Президент Украины сказал, что «потом наступил 2014 год», «потом на нашу землю пришла война».

«Как это ни парадоксально, но мы родились второй раз. Как страна и как общество. Объединились и сплотились. Вспомнили это забытое ощущение — когда ты гордишься своей Родиной. Именно поэтому сегодня здесь собралась гордость Украины! В первую очередь — это наши воины. Те, кто защищал, и те, кто сейчас защищает нашу землю. Это семьи военных. Те, кто потерял сына, отца, мужа или брата. Это волонтёры. Те, кто помогает, иногда отдавая последнее. Здесь также те, кто учит, и те, кто спасает жизни каждый день. Те, кто на спортивных аренах мира прославляет Украину. Наш научный и творческий потенциал. И конечно — наше будущее — наши дети. Эти люди — не просто участники Марша Достоинства. Это наши тысячи причин любить Украину», — заявил Президент.

Затем Президент вручил награды украинцам, которые достигли успехов в разных сферах.

Праздник на главной площади страны продолжается.