Расплата за «фак»: нардепу сообщили о подозрении

Парламентский Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВР рекомендовал парламенту лишить внефракционного народного депутата Гео Лероса права участвовать в пяти пленарных заседаниях за непристойные жесты в сессионном зале.

Об этом проинформировал председатель подкомитета по регламенту Верховной Рады Павел Фролов (фракция «Слуга народа») в Теlegram.

«Регламентный комитет единогласно рекомендовал Верховной Раде лишить Гео Лероса права участвовать в 5 пленарных заседаниях за нецензурные жесты в парламенте», — сообщил он.

Депутат добавил, что такое предложение в соответствии с регламентом будут голосовать в парламенте без обсуждения.

11 ноября Гео Леросу сообщили о подозрении за непристойный жест президенту в сессионном зале.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Прямо сейчас мне во дворе дома, где я проживаю, вручают подозрение. Есть ГБР и ГПУ. Жду адвоката. Пока мне неизвестно за что. Дел на меня сфабриковали много, это ни для кого не секрет”, — написал он.

“Вручают подозрение за средний палец в Верховной Раде Украины. Хотят посадить», — добавил он.

В пресс-службе Государственного бюро расследований подтвердили вручение подозрения: «11 ноября по поручению исполняющего обязанности Генерального прокурора вручено письменное уведомление о подозрении народному депутату Украины за грубое нарушение общественного порядка в сессионном зале Верховной Рады Украины. … показал непристойный жест, демонстрируя неуважение к общепринятым нормам морали и социального окружения».

Лерос так отреагировал на подозрение:

«Я буду настаивать на следственном эксперименте: собрать Верховную Раду и президента, чтобы снова повторить жест! P.S. А вообще, оцените насколько эти действия являются абсурдными, что даже генеральный прокурор отказалась это подписывать. На этот беспредел согласился только её заместитель, который пытается выслужиться перед Зеленским и Ермаком. Интересно, что собирается делать этот прокурор, когда Зеленского выпихнут под ср@ку ногой, когда придётся отвечать за незаконные действия».

Как сообщала Одесса News, Внефракционный народный депутат Гео Лерос во время выступления с парламентской трибуны 4 ноября, во время назначения Алексея Резникова на должность министра обороны Гео Лерос прибег к критике и непристойному жесту в адрес Президента и руководителя ОП Андрея Ермака, присутствовавших в сессионном зале.

Фото из открытых источников

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