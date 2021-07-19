Осуждённых в Грузии одесских яхтсменов помиловала президент страны

Власти Грузии освободили двух украинских яхтсменов Владимира Дьяченко и Юрия Хомича, осуждённых за незаконное пересечение государственной границы.

Об этом сообщает информационный портал Новости-Грузия.

Отмечается, что яхтсмены были освобождены на основании акта о помиловании, подписанного Президентом Грузии Саломе Зурабишвили. При этом подчёркивается, что сами осуждённые не обращались с соответствующей просьбой к главе государства.

Согласно сообщению, освобождение произошло в день визита в Грузию Президента Украины Владимира Зеленского. Сегодня, 19 июля, он прибыл в Батуми для участия в международной конференции, посвящённой интеграции в ЕС. Известно, что Зеленский лично обсуждал вопрос освобождения граждан Украины со своей грузинской коллегой во время встречи в Киеве 23 июня.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил освобождение Грузией из-за решётки одесских яхтсменов, осуждённых ранее к четырём годам заключения. Об этом он написал в Твиттере.

«С ноября 2020 года мы работали над освобождением украинских яхтсменов Юрия Хомича и Владимира Дьяченко, задержанных в Грузии. Сегодня Грузия освободила их из-за решётки. Я благодарен грузинской стороне за это решение, которое соответствует духу стратегического партнёрства между нашими странами «, — отметил глава государства.

Как сообщала Одесса News, в конце ноября 2020 года грузинские пограничники задержали яхту, которая направлялась в Турцию вдоль берегов Грузии. На её борту находились граждане Украины Владимир Дьяченко, Юрий Хомич и владелец яхты — гражданин Грузии Михаил Батурин.

Всех троих отправили в СИЗО по обвинению в якобы незаконном пересечении границы Грузии. Однако родные моряков и их адвокат утверждали, что украинцев незаконно задержали в открытом море по политическим причинам.

14 июля Батумский городской суд в Грузии приговорил одесситов к 4 годам лишения свободы.

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