В Одессе начали отмечать День независимости Украины

21 августа на Дерибасовской в Одессе состоялся концерт, посвящённый Дню Независимости Украины.

Концерт начался с минуты молчания в память о погибших украинцах, — информиирует официальный сайт «Одесса» горсовета.

Мэр Одессы Геннадий Труханов вручил награды артистам, музыкантам и организаторам мероприятий в поддержку бойцов ВСУ и одесситов в сложный военный период.

В ходе концерта артисты Военно-музыкального центра Сухопутных войск Вооружённых Сил Украины и Одесского муниципального театра им. А. Салика исполнили популярные украинские песни и хореографические композиции.

На экране демонстрировались рисунки и письма детей на фронт.

Также на Дерибасовской экспонировалась выставка работ художников Муниципальной художественной галереи.

Как сообщала Одесса News, в Одесском музее западного и восточного искусства презентовали три проекта, посвящённые Дню независимости Украины — «В/Впечатление», «Новорожденные», «Слава Украины».

Фото и видео: «Одесса»

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