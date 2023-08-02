Одесский моряк на пенсии начал писать картины и открыл первую выставку в 87 лет

В Одессе, во Всеукраинском центре болгарской культуры проходит первая выставка картин художника Бориса Зарицкого, которому исполнилось 87 лет.

Борис Зарицкий 44 года своей жизни отдал Черноморскому флоту, дослужившись до старшего механика на сухогрузах. На службе «скрашивал» свой досуг во время длительных рейсов изготовлением вручную с высокой точностью моделей парусных судов 16-20 веков. При этом изучал историю этих кораблей: где были построены, кто был капитаном, маршруты плавания, в каких сражениях участвовали.

Попутно в рейсах моряк рисовал свои первые картины морских пейзажей. С уходом на пенсию Борис Зарицкий посвятил большую часть времени именно художественному творчеству, а изготовленные его руками парусники почти все сейчас находятся в частных коллекциях.

Адрес: пер. вице адмирала Жукова, 7.

Фото: Думская

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