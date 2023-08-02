Прокуратура расследует факт атаки вражеских беспилотников 2 августа по Одесской области

Под процессуальным руководством прокуроров Измаильской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Как сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры, по данным следствия, ночью 2 августа, вооружённые силы России, применяя запрещённые международным правом средства ведения войны, совершили дроновую атаку по Одесской области.

«Враг атаковал объекты портовой и промышленной инфраструктуры Дуная. В результате обстрела повреждения и разрушения получили элеватор, зерновые ангары, резервуары одного из грузовых терминалов, производственные, складские и административные помещения. Также существенные разрушения получило трёхэтажное здание «Морвокзала».

Отмечается, что «предварительно, обстрелы совершены ударными беспилотными летательными аппаратами типа Shahed.

«Осмотр продолжается, устанавливается полный перечень разрушений и повреждений. На местах происшествия работают прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями, фиксирующими последствия обстрела», — говорится в сообщении прокуратуры.

Как сообщала Одесса News, комментируя ночной вражеский обстрел Измаила 2 августа 2023 года, Президент Владимир Зеленский написал: «Очередная ночь войны, очередная ночь работы нашей героической ПВО. Защищаемся на максимуме имеющихся сил. Сбито много «шахедов». К счастью, обошлось без жертв».

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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