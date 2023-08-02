Зеленский: Российские террористы ночью снова били по портам и зерну

Во время ночной воздушной атаки 2 августа армия Российской Федерации вновь била по портам, зерну, по глобальной продовольственной безопасности.

Комментируя в Telegram ночной вражеский обстрел, Президент Владимир Зеленский написал: «Очередная ночь войны, очередная ночь работы нашей героической ПВО. Защищаемся на максимуме имеющихся сил. Сбито много «шахедов». К счастью, обошлось без жертв».

Однако, по словам Президента, к сожалению, есть повреждения.

«Самые существенные – на юге страны. Российские террористы снова били по портам, по зерну, по глобальной продовольственной безопасности. Все наши оперативные службы работали эффективно. Мир должен реагировать. Когда мишенью являются гражданские порты, когда террористы сознательно разрушают даже элеваторы, это угроза всем на всех континентах. Россию можно и нужно остановить», — подчеркнул Зеленский.

По сообщению Командования ВС ВСУ, «пуски «шахедов» осуществлялись по трём направлениям – Курск, Приморско-Ахтарск (РФ), Чауда (Крым). Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожено 23 ударных БпЛА. Большинство «шахедов» уничтожено в Киевской и Одесской областях. К сожалению, часть запущенных врагом дронов поразила портовую инфраструктуру в Одесской области».

Инфографика: ВС ВСУ/Facebook

Фото: ООГА/Telegram

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy