В течение 2 часов 54 минут продолжалась ночью воздушная тревога в Одесской области

Сегодня, 2 августа, ночью Российская Федерация нанесла очередной удар иранскими ударными БпЛА типа «Shahed» по Украине.

Об этом сообщает в военной сводке состоянием на 6 утра 2 августа Генштаб ВСУ.

«Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется», — сообщают военные, однако уже известно, что ночная атака беспилотниками типа Shahed-136, выпущенными из Азовского моря через Чёрное, была направлена по югу Одесской области.

«Очевидной целью врага были объекты портовой и промышленной инфраструктуры региона. Силы противовоздушной обороны непрерывно работали почти 3 часа. В результате атаки возникли пожары на промышленных и портовых объектах, повреждён элеватор. Спасательные службы работают», — говорится в сообщении Оперативного командования «Юг».

По состоянию на 05.30 данных о пострадавших не поступало. Окончательная информация и результаты боевой работы уточняются.

Неспокойной была эта ночь и в Киеве. По информации начальника Киевкой горвоенадминистрации Сергея Попко, «группы дронов заходили в Киев одновременно по нескольким направлениям. Тем не менее, силами и средствами ПВО все воздушные цели – более 10 БпЛА, были своевременно обнаружены и уничтожены».

Зафиксировано падение обломков в Соломенском, Голосеевском и Святошинском районах Киева. Имеются повреждения нежилых помещений и дорожного покрытия. Без серьёзных разрушений и пожаров. Информация о пострадавших отсутствует.

Как сообщала Одесса News, 1 августа в городе Кривой Рог Днепропетровской области был объявлен день траура по всем погибшим в результате очередной террористической атаки россиян.

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