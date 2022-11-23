Европарламент признал РФ государством-спонсором терроризма

Европейский парламент большинством голосов принял резолюцию о признании Российской Федерации государством-спонсором терроризма.

Соответствующее голосование состоялось сегодня, 23 ноября, в Страсбурге во время пленарного заседания Европарламента, сообщает Укринформ.

«За» этот документ высказались 494 депутата, «против» – 58, ещё 44 европейских политика воздержались.

«Европарламент… решительно осуждает военные преступления и акты террора против гражданского населения, совершённые Российской Федерацией и её приспешниками с целью достижения разрушительных политических целей в Украине и на территории других стран, и признаёт Россию как государство, спонсирующее терроризм и как государство, использующее террористические средства», — говорится в документе.

Евродепутаты осудили оккупацию Россией Запорожской АЭС как действия, направленные на осуществление террора против населения Украины и превращающего атомную станцию ​​в военный объект.

Они выразили солидарность с народом Украины и другими жертвами российской агрессии.

Документ призывает Совет ЕС включить так называемую «группу Вагнера» и другие финансируемые Россией милитаризованные группировки в перечень лиц, групп и учреждений, привлечённых к террористической деятельности и на которые распространяются соответствующие санкции ЕС.

«Европарламент… призывает ЕС и страны-члены расширить правовые рамки для признания государств в качестве «спонсоров терроризма», что должно повлечь за собой значительное количество существенных ограничительных мер против таких стран и будет иметь широкие ограничительные последствия для отношений ЕС с такими странами; призывает Совет ЕС, соответственно, учесть включение Российской Федерации в перечень государств-спонсоров терроризма», — говорится также в документе.

Евродепутаты подчеркнули необходимость привлечения к ответственности руководителей государств, негосударственных игроков и отдельных лиц, которые поддерживают и делают возможной вооружённую агрессию России, а также усиливают её военные мощности.

«Европарламент… подтверждает свой призыв к Европейской комиссии и странам-членам о поддержке всех законных международных и национальных процессов по расследованию преступлений, совершённых во время агрессивной войны России против Украины, учитывая необходимость привлечения всех преступников к ответственности, а также для предоставления надлежащей поддержки созданию специального трибунала, который будет заниматься преступлением агрессии России против Украины», — говорится в резолюции.

В то же время депутаты призвали Еврокомиссию и страны-члены объединить усилия по созданию широкого международного «компенсационного механизма», который должен включать создание международного реестра нанесённого ущерба и механизмы взаимодействия с украинскими властями по этим делам.

Европейские депутаты призвали ЕС и страны-члены запретить публичное использование какой-либо символики, связанной с российской военной агрессией и тем или иным образом оправдывающей или поддерживающей такие преступные действия.

Отдельно евродепутаты призвали провести расследование преступлений, совершённых Россией против журналистов, а также российской преступной кампании дезинформации, которая стала составной частью полномасштабной войны против Украины.

Кстати, 21 ноября Парламентская ассамблея НАТО призвала создать специальный международный трибунал по агрессии России и признала её государством-террористом.

Как информировала Одесса News, из-за ракетных обстрелов Одесса временно обесточена. Обесточена также работа котельных и насосных станций. По информации КП «Теплоснабжение города Одессы», подача тепла будет восстановлена только после возобновления электроснабжения. Водоснабжение также отсутствует из-за обесточения всех насосных станций и резервных линий.

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