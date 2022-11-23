Водоснабжение отсутствует в Одессе из-за обесточения всех насосных станций

Водоснабжение отсутствует из-за обесточения всех насосных станций и резервных линий.

Об этом информирует филиал Инфоксводоканал.

«После возобновления энергоснабжения ситуация стабилизируется. Филиал переходит на источники автономного питания, чтобы обеспечить работу контакт-центра», — говорится в сообщении.

Как информировала Одесса News, из-за ракетных обстрелов Одесса временно обесточена. Обесточена также работа котельных и насосных станций. По информации КП «Теплоснабжение города Одессы», подача тепла будет восстановлена только после возобновления электроснабжения.

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