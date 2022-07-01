Бои с российскими захватчиками на юге Украины продолжаются: итоги суток

127-й день войны в операционной зоне сил обороны юга Украины характерен продолжением ведения противником боевых действий с оборонных позиций, использованием тактики дистанционных огневых поражений.

Как сообщает представитель Оперативного командования «Юг» полковник Владислав Назаров, в Херсонской области в пределах Белозёрской общины нашими авиаторами нанесён парный вертолётный удар по скоплению живой силы и военной техники врага.

«Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями в ходе выполнения огневых задач «успокоено» 35 рашистов, 2 модернизированных танка Т-72Б3 и ещё 4 единицы другой бронированной техники», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после обстрела ВСУ острова Змеиный, завершая экстренную эвакуацию личного состава, оккупанты уничтожали свою остававшуюся на острове военную технику, документацию и имущество. Предположительно, проведено минирование местности, причала и окрестных вод у острова.

По уточнённым данным, в результате наших ракетно-артиллерийских ударов по острову уничтожен зенитно-ракетный комплекс «Тор», один из маломерных катеров, прицеп, содержащий дизель-генератор, радиолокационная станция ​​и полевой склад боеприпасов. А сами решисты при отступлении взорвали транспортно-зарядную машину к ЗРК «Тор», реактивную систему залпового огня Торнадо-Г и над морем потеряли вертолёт.

«Операция продолжается, обеспечение контроля над островом требует тщательной проверки и исключения провокаций. Силы обороны внимательно мониторят ситуацию. Окончательные потери противника уточняются», — сказал Назаров.

Также отмечается, что за прошедшие сутки для прикрытия эвакуации противник выполнил более двадцати вылетов авиации из Крыма. Один из истребителей-бомбардировщиков прикрытия выпустил по Одесщине 2 крылатых ракеты Х-31, попавших в сельскохозяйственные площади Белгород-Днестровского района. Обошлось без разрушений и потерь.

В северо-западной части Чёрного моря осталось два ракетных корабля с 16 крылатыми ракетами на бортах.

«Силы охраны и обороны юга Украины продолжают выполнение задач по назначению, эффективно противодействуют вызовам и угрозам», — резюмирует полковник Назаров.

Карта Минобороны Великобритании боевых действий в Украине 30 июня 2022 года

Как сообщала Одесса News, по Одесской области ночью 1 июля был нанесен ракетный удар самолётами стратегической авиации по направлению Чёрного моря.

На главном фото воин 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода

Фото: Генштаб ВСУ, ОК «Юг», ДШВ ВСУ, ВМС ВСУ/Facebook

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