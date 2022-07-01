Где в Одессе самый грязный воздух

В Одессе проведён очередной мониторинг атмосферного воздуха.

Как сообщается на официальном сайте «Одесса» городского совета, мониторинг осуществляется передвижной муниципальной лабораторией в установленных точках контроля, расположенных на пересечении транспортных магистралей города, на границах санитарно-защитных зон потенциально опасных объектов г. Одессы, в прибрежной зоне, а также в парках и скверах, согласно с утверждённым планом-графиком.

Отмечается, что за ІІ квартал 2022 года передвижной муниципальной лабораторией осуществлено 162 наблюдения с автоматическим отбором проб и замерами концентраций загрязняющих веществ газоанализаторами.

Осуществлено 1089 определений концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе по 7-ми компонентам: оксид углерода, озон, сероводород, диоксид серы, пыль, диоксид азота и сумме углеводородов.

По результатам мониторинга, на территории города (Итальянский бульвар, район Херсонского сквера, Автовокзал, ул. Черноморского казачества, Александровский проспект) наблюдались, как утверждается, незначительные превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, в основном по фенолу, саже, пыли и формальдегиду.

Как сообщала Одесса News, 28 июня во время плановых работ по расчистке Куяльницкой канавы работниками КП «Городские дороги» в воде было обнаружено вещество красно-оранжевого цвета неизвестного происхождения с резким запахом.

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