Жителей Одесской области предупреждают о загрязнении рек из-за наводнения в Европе

Жителей Одесской области предупреждают о возможном загрязнении рек Днестр и Дунай, а также озера Ялпуг из-за наводнения в Европе.

Об этом сообщает Одесский областной центр контроля и профилактики болезней.

«В связи со сложными погодными условиями, накрывшими соседние страны (Молдову, Румынию, Польшу и Чехию), существует угроза загрязнения поверхностных водоёмов, в частности, рек Днестр и Дунай, а также озера Ялпуг, источников питьевого водоснабжения части населения Одесской области «, – говорится в сообщении.

Отмечается, что для предотвращения возникновения инфекционных заболеваний и чрезвычайных ситуаций в сфере общественного здоровья в Одесской области усилен ряд мероприятий.

В частности, введён мониторинг качества питьевого водоснабжения, которое осуществляется с поверхностных водоёмов области. Осуществляется постоянный контроль состояния здоровья населения области. Проводится санитарно-образовательная работа среди населения о важности соблюдения гигиены и профилактики инфекционных заболеваний.

При усложнении эпидемической ситуации население региона будет проинформировано дополнительно.

Подчёркивается, что ситуация находится под постоянным контролем.

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