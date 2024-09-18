Одесский оперный театр приглашает на премьеру «Cavalleria rustikana» 

22 сентября в Одесском Национальном академическом театре оперы и балета — премьера.

Попытка заново представить публике популярную, известную оперу «Сельская честь» действительно является ответственным творческим вызовом и для режиссёра-постановщицы Оксаны Тараненко и для дирижёра-постановщика спектакля Валерия Регрута.

Новый импульс развития драмы, незаурядная сценография и костюмы и вечная, прекрасная музыка Масканьи – всё это в оригинальной режиссёрской и художественной концепции представления. Из первых звуков музыки вы окажетесь в водовороте событий! Любовная коллизия, страстная ревность, коварные измены, горячие страсти — ярко развернутся и промелькнут в течение одного действия оперы, не оставляя равнодушных.

Стоимость билетов от 100 гривен. Их можно купить здесь.

Приходите к 17 часам.

Продолжительность спектакля 1 час 10 минут.

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