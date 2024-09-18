Переименование Южного: Почему российское убираем, а появляется немецкое 

18 сентября Верховная Рада Украины не смогла утвердить проект постановления 3939-ІХ о переименовании отдельных населённых пунктов и районов.

Об этом народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко сообщил в Telegram.

По его словам, часть парламентариев заблокировала трибуну и требует созвать согласительный совет. Указанное постановление предусматривает смену названия географических объектов в соответствии с требованиями закона «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии».

В частности, парламентский комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал переименовать 7 районов, 15 городов, 56 посёлков, 263 села.

Например, город Южный в Одесской области предлагают переименовать на Порт-Анненталь. Гончаренко выразил недоумение, почему «российское убираем, появляется немецкое», но отметил, что постановление поддержал.

Одесса News информировала, что на сессии Южненского горсовета в декабре 2923 года депутаты не пришли к единому мнению относительно нового названия. Больше народных избранников (6 депутатов, в том числе городской голова Владимир Новацкий) проголосовали за вариант Южное. Трое поддержали название Аненталь/Порт-Анеталь, и только один – Орияну. Остальные депутаты в голосовании не участвовали, они решили дождаться официального ответа на свой запрос в Нацкомиссию по стандартам государственного языка. В ноябре Южненский горсовет обратился в комиссию с просьбой исключить город Южный из перечня на переименование.

Первый заместитель главы комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Роман Лозинский 20 марта 2024 года сообщил, что Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Верховного Совета поддержал переименование села Надеждовка (Одесская область) в Шампань, сёла Новохолмское и Холмское Арцизского горсовета в сёла Алияга и Селиогло соответственно, сёла Захарьевского поссовета Раздельнянского района Первомайское, Первое Мая и Россияновка в сёла Болгарка, Счастливое и Козацкое соответственно.

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