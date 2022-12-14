Рада отменила ввозные пошлины и НДС на генераторы и терминалы Starlink

Верховная Рада Украины утвердила законопроекты №8196 и №8197, которые предусматривают краткосрочные налоговые и таможенные льготы для восстановления энергетической инфраструктуры страны.

Первый из названных документов вносит изменения в Налоговый кодекс Украины и освобождает от лицензирования хранение горючего для генераторов в объёме до 2 тыс. литров. Это предложение поддержал 331 депутат.

Законопроект №8197 предусматривает корректировку Таможенного кодекса, за которую проголосовали 332 нардепа. Согласно ей, на законодательном уровне отменяются налоги на ввоз генераторов и подобного оборудования, а также на терминалы спутникового интернета Starlink.

Принятые нормы – временные, они будут действовать до 1 мая 2023 года.

Как сообщала Одесса News, Кабинет Министров Украины на заседании 18 ноября принял протокольное решение об обеспечении беспрепятственного таможенного оформления электрогенераторов, трансформаторов, аккумуляторов и других энергогенерирующих средств для физлиц.

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