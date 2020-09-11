Порт «Южный» утверждает, что последнюю партию селитры вывезли ещё в августе

Администрация порта «Южный» опровергает информацию о хранении 10 тысяч тонн аммиачной селитры.

Об этом сообщает Администрация морских портов Украины в Facebook.

«Администрация морского порта «Южный» официально опровергает появившуюся в некоторых украинских СМИ информацию по поводу наличия в порту «Южный» 10 тысяч тонн аммиачной селитры. На территории морского порта «Южный» такой груз, как аммиачная селитра, полностью отсутствует», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вывоз последней грузовой партии аммиачной селитры с территории порта «Южный» был завершён в августе 2020 года.

«В настоящее время остатки груза аммиачной селитры в порту «Южный» отсутствуют, о чём своевременно были уведомлены соответствующие контролирующие и правоохранительные органы: Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины, Государственная служба охраны труда Украины, Укртрансбезопасность, СБУ, Национальная полиция Украины и др.», — объясняют в порту.

Добавляют также, что порт «Южный» при необходимости способен перегружать аммиачную селитру в соответствии с общемировыми международными морскими правилами перевозки опасных грузов.

Как сообщала Одесса News, по данным АМПУ, состоянием на 7 августа в порту Южный, на причалах №№1 и 2 хранилось 9,6 тыс. тонн аммиачной селитры — химического вещества, ставшего причиной катастрофического взрыва в ливанском морпорту Бейрут 4 августа.

В результате мощных взрывов погибли 157 человек, ещё около 5 тысяч людей пострадали. Взорвались 2 750 тонн нитрата аммония (аммиачной селитры), которые шесть лет хранили в порту без соблюдения мер безопасности.

6 августа Президент Владимир Зеленский обратился к Премьер-министру Денису Шмыгалю относительно необходимости проведения проверки обращения в Украине с опасными материалами и принятия мер по предотвращению чрезвычайных ситуаций.