За последние сутки в Одессе 98 новых случаев COVID-19, 2 смертельных

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 11 сентября в Одессе зарегистрированы 3 941 случай COVID-19.

За последние сутки в городе зарегистрированы 98 новых случая заболевания.

По данным на 11 сентября, на лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице находится 181 пациент с COVID-19. Из них 139 человек пребывают в состоянии средней тяжести, 42 пациента — в тяжёлом состоянии, из них двое подключены к аппаратам ИВЛ.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 43 человека с подозрением на COVID-19.

За последние сутки зарегистрированы пять новых случаев COVID-19 у детей в возрасте от 4 до 17 лет, все находятся на амбулаторном лечении.

За последние сутки от COVID-19 по результатам ПЦР-обследования выздоровели 23 жителя Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрирован 1 471 случай выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 2 407 одесситов.

Как сообщала Одесса News, в прошедший четверг в Одесской области умерли 4 человека, заражённые коронавирусом, 283 пациента пополнили количество больных.