ВОЗ заявила о новом рекорде пандемии COVID-19

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала за минувшие сутки 423 819 новых случаев коронавируса — самое большое количество заболевших с начала пандемии.

Об этом свидетельствует статистика на сайте ВОЗ.

Как отмечается, больше всего новых случаев инфицирования подтверждено в странах Европы — 193 831.

Всего на планете от COVID-19 в течение суток умерли 6 424 человека.

С начала пандемии, по данным на 8.00 утра 23 октября, зафиксировано уже 41 994 636 случаев коронавируса, в том числе 1 142 745 летальных.

Как сообщала Одесса News, группа исследователей Киотского префектурального медицинского университета в Японии установила, что коронавирус может сохранять активность на коже человека в течение 9 часов — приблизительно в пять раз дольше, чем вирусы гриппа.