Русский театр в Одессе напоминает, каким может быть Sex-Tet в летнюю ночь

Эротические фантазии от Шекспира до…

Если в супружеских отношениях наступает нешуточный кризис – необходимо срочно выпустить пар. В смысле – выпустить несколько пар в одно пространство, например, в сад загородного дачного коттеджа — и понаблюдать, что начнут творить половинки этих пар, когда наступит летняя ночь под полной луной. Ведь такая ночь бывает лишь раз в году. А может быть, лишь раз в жизни.

Ночь любви, страсти и волшебства, когда в воздухе разлит пьянящий аромат желания, когда из ветвей садовых деревьев выглядывают проказливые эльфы и чарующие феи, когда забываются и отбрасываются все светские табу, когда в реальность воплощаются самые потаённые чувственные фантазии…

Итак, три пары наших современников – супруги Гоша и Вера, любовники Макс и Люба и будущие новобрачные Фёдор Петрович и Надя оказываются в загородном дачном саду во время летней ночи под полной луной. И они ещё не знают о том, что этот же сад в эту же ночь облюбовали для своих любовных игр и весёлых проказ волшебные персонажи одной из самых знаменитых шекспировских комедий.

Дата и время начала: 25 октября, воскресенье, 19:00.

Место проведения: Русский театр.

Цена билетов от 60 до 200 гривен. Их можно купить здесь.