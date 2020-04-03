В Украине уже 22 человека умерли от коронавируса Covid-19

По состоянию на 7:00 3 апреля в Украине зарегистрировано 897 лабораторно подтверждённых случаев Covid-19.

Об этом сообщает Worldometer.

По данным ЦОЗ (Центра общественного здоровья Министерство здравоохранения — ред.), те же цифры. Всего в Украине зафиксировано 22 летальных случая вследствие Covid-19. 19 человек уже выздоровели — повторное лабораторное исследование не выявило вирус в организме.



Недавно назначенный на должность Министра здравоохранения, экс-глава Одесской ОГА Максим Степанов сказал о распределении по областям препарата “Плаквенил”, который планируется использовать при лечении Covid-19.



“Компания “Санофи“ передала физически препарат Укрмедпостачу только сегодня (2 апреля, — ред.). У нас уже готово соответствующее распределение. Передали они 3 тысячи упаковок. 2250 упаковок едут по всем областям, 750 остаются в Киеве для быстрого реагирования. Завтра будет подписан приказ, соответствующий договор с Укрмедпостачем. Я думаю, завтра всё уже поедет в области”, — отметил Степанов.

Он добавил, что у препарата “Плаквенил” — действующее вещество гидроксихлорохин, которое сейчас в ряде стран используют при лечении Covid-19.

Также Степанов напомнил, что в течение двух дней был разработан протокол, который предоставляет врачам алгоритм лечения больных Covid-19.

«Мы сделали это за два дня, и уже сейчас все медики страны получают чёткий алгоритм лечения больных. К сожалению, от этого вируса нет прививки или лекарства. Более того, не застрахован никто, и заболеть может каждый. Но многие страны, которые столкнулись с этим невидимым врагом раньше Украины, уже имеют эффективные наработки в борьбе с болезнью, вызванной новым коронавирусом. И мы установили стандарт лечения, который базируется на опыте этих стран», — сказал Степанов.

Как сообщала Одесса News, в Одесской области по состоянию на 7.00 3 апреля 14 лабораторно подтверждённых случаев Covid-19.