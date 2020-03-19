Зачем мэру Одессы понадобилось встречаться с руководителями частных клиник

Мэр Одессы Геннадий Труханов провёл рабочее совещание с руководителями частных медицинских учреждений по вопросам противодействия распространению коронавируса COVID-19 в Одессе.

Как сообщает официальный сайт города, городской голова информировал участников совещания о принятых в городе мерах и реализации Городского плана противоэпидемических мероприятий по снижению рисков инфицирования новым коронавирусом.



В ходе совещания отмечалось, что введение карантина и самоизоляция являются наиболее эффективными мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

«Мы отслеживали ситуацию с заболеваемостью коронавирусом и начали заблаговременно готовиться. 15 марта было подписано распоряжение о временном прекращении работы объектов общего пользования, и уже в понедельник многие города Украины последовали нашему примеру, что показывает правильность и своевременность принятых нами мер. Сегодня коронавирус — это общая для всех опасность. Мы все живем в Одессе, поэтому должны сообща защитить наш город и здоровье одесситов», — подчеркнул мэр Одессы.



В ходе совещания обсуждались вопросы объединения усилий и координации работы муниципальных и частных медицинских структур для эффективного реагирования в случае регистрации коронавирусной инфекции в Одессе. Для этого необходимо обеспечить постоянный обмен информацией, предоставление частными клиниками данных о регистрации пациентов с подозрением на коронавирус COVID-19, создание единого информационного пространства для комплексного понимания ситуации по коечному фонду, наличию медикаментов, медоборудования и средств индивидуальной защиты.



Отмечается, что в Одессе основной базой для госпитализации пациентов с подозрением на коронавирус является городская клиническая инфекционная больница. Разработан план перепрофилирования её коечного фонда и других медучреждений в случае роста заболеваемости коронавирусом. Изучается возможность в случае регистрации массовой заболеваемости коронавирусом организации дополнительных изоляторов в частных клиниках для пациентов, с которыми у них подписан договор, а также участие бригад частных клиник в госпитализации пациентов.



Кроме того, обсуждалась возможность разворачивания дополнительных реанимационных мест в частных клиниках при массовой регистрации случаев коронавируса либо передачи дыхательной аппаратуры во временное пользование городских медучреждений.

Участники совещания также обсудили вопросы обеспечения безопасности персонала частных клиник, снабжения масками и защитными костюмами, дезобработки помещений и транспортных средств, закупки тестов на коронавирус.



Как сообщала Одесса News, в Одессе и регионе на сегодняшний день не зарегистрирован ни один случай заболевания COVID-19.

По состоянию на утро 19 марта, в Украине зарегистрированы 16 лабораторно подтверждённых случаев коронавируса: Черновицкая (10, в т.ч. 1 — летальный), Житомирская (1-летальный), Киевская (2), Донецкая (1) области и г.Киев (2).

Фото: «Одесса»