В Одесской инфекционке завершается капремонт собственной ПЦР-лаборатории

В лабораторном корпусе Одесской городской клинической инфекционной больницы завершается капитальный ремонт помещений для создания собственной ПЦР-лаборатории.

Об этом сообщает официальный сайт города.

Отмечается, что в настоящее время в Одесской области единственным некоммерческим учреждением, проводящим ПЦР-диагностику COVID-19, является областной лабораторный центр МОЗ Украины. Однако, с учётом роста заболеваемости COVID-19 в одесском регионе имеющихся мощностей областного лабораторного центра явно недостаточно. Это вызывает задержку получения учреждениями здравоохранения результатов лабораторных исследований. Особенно остро стоит вопрос оперативного получения результатов ПЦР-тестов на COVID-19 для городской инфекционной больницы, которая является ведущим опорным учреждением Одессы по лечению пациентов с COVID-19.

С этой целью и был разработан проект капитального ремонта и перепланировки помещений инфекционки для ПЦР-лаборатории в соответствии с нормативными требованиями для обеспечения безопасных и комфортных условий работы сотрудников.

Капремонт лаборатории проводится за средства городского бюджета Одессы. В настоящее время выполнено усиление дверных и оконных проемов, начаты работы по внутренней отделке помещений, проводится облицовка плиткой. Близится к завершению монтаж системы вентиляции, проводится замена электросетей. Ремонтные работы планируется завершить в декабре текущего года.

После этого ПЦР-лаборатория пройдёт необходимую сертификацию и затем начнёт работу. Мощность лаборатории позволит проводить около 200 тысяч исследований в год. Лаборатория начнет работу с ПЦР-диагностики COVID-19, в дальнейшем спектр диагностики инфекционных заболеваний может быть расширен.

Тем временем, по информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 12 ноября в Одессе зарегистрированы 12 740 случаев COVID-19.

За последние сутки в городе зарегистрированы 303 новых случая заболевания, в т.ч. 2 летальных.

Сегодня утром на лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице находились 209 пациентов с COVID-19, из них 109 — в состоянии средней тяжести, 100 — в тяжёлом состоянии, двое из них получают кислородную терапию.

За последние сутки в инфекционную больницу поступили 28 человек с подозрением на COVID-19.

28 пациентов проходят лечение в ГКБ №1, 64 — в ГКБ №10, 16 детей — в детской городской больнице №3.

По данным на 16:00 11 ноября, в опорных городских медучреждениях Одессы свободны 56 коек для госпитализации пациентов с COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрированы 19 новых случаев COVID-19 у детей (10 мальчиков и 9 девочек), все находятся на амбулаторном лечении.

За последние сутки от COVID-19 по результатам ПЦР-обследования выздоровели 73 жителя Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 7 748 случаев выздоровления от COVID-19, продолжает болеть 4 791 одессит.

Как сообщала Одесса News, за минувшие сутки лаборатории Одесской области зафиксировали 663 новых случая заболевания коронавирусом, 17 смертельных.

Фото и инфографика: «Одесса»