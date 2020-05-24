В Украину из Барбадоса возвращаются 600 моряков, работавших на круизных лайнерах

Украинцы, которые работали на круизных лайнерах «Royal Caribbean», возвращаются домой.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий на своей странице в Facebook.

«600 украинских моряков возвращаются домой. Это члены экипажей круизных лайнеров компании «Royal Caribbean». 2 специальных рейса из Барбадоса принимает аэропорт Борисполь», — говорится в сообщении.

Министр также сообщил, что сейчас его ведомство работает над скорейшим возобновлением регулярных пассажирских перевозок с другими странами.

«Сейчас самое сложное — договориться об условиях, на которых они будут готовы принимать иностранцев. В частности, о тестировании пассажиров», — добавил Криклий.

Также стало известно, что 24 мая из турецкого порта Карасу в Черноморск Одесской области отправился паром с эвакуированными из-за пандемии коронавируса гражданами Украины.

Об этом на своей странице в Twitter, сообщает генеральное консульство Украины в Стамбуле.

«38 граждан Украины, 2 из которых прибыли в Стамбул утром с ПАР, усилиями нашего ГКУ (Генерального консульства, — ред.) доставлены только что в порт Карасу…. Желаем спокойного возвращения домой! Будем все здоровы!», — говорится в сообщении.

В общем, это уже восьмой рейс с гражданами Украины, который отправляют по морю в Черноморск из Турции.