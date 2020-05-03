Не факт, что возвращающиеся паромом из Турции украинцы здоровы

Из турецкого порта Карасу в Черноморск Одесской области отправился очередной паром, на борту которого домой возвращаются 98 граждан Украины.
Об этом информирует Посольство Украины в Турции.
«Сегодня 98 наших соотечественников возвращаются домой паромом из Карасу в Черноморск», — говорится в сообщении.
Трансфер для украинцев до порта организовали Посольство Украины в Анкаре и Генконсульство в Стамбуле.
С соблюдением всех необходимых разрешений на передвижение (сейчас в 31 провинции Турции действует комендантский час) дипмиссии доставили в Карасу 44 граждан из Стамбула и 28 — из Анкары.
«Это уже пятый рейс парома из Турции, которым наши соотечественники возвращаются на Родину напрямую. Самому младшему украинскому пассажиру этого рейса лишь 1 годик», — сообщает Посольство.
Пассажиры всех рейсов проходят обсервацию в санатории «Куяльник».
По сообщению Думской, одного из предыдущей партии пассажиров с парома доставили вчера в Одесский областной клинический медицинский центр (больницу водников) с высокой температурой и положительным результатом ПЦР-анализа на коронавирусную инфекцию.
«Пациент — житель Харькова. В больницу его привезла карета скорой помощи, которую сопровождала машина Национальной полиции. Автомобили пронеслись на большой скорости по Фонтану, немного напугав горожан», — говорится в сообщении.
Отмечается, что это первый случай COVID-19, выявленный среди граждан, пребывающих на обсервации в Одесской области.
Кстати. Рейс следующего парома по маршруту Карасу — Черноморск запланирован на 10 мая. Билеты доступны на сайте Ukrferry.
Фото: Генконсульство Украины в Стамбуле, Facebook