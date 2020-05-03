Не факт, что возвращающиеся паромом из Турции украинцы здоровы

Из турецкого порта Карасу в Черноморск Одесской области отправился очередной паром, на борту которого домой возвращаются 98 граждан Украины.

Об этом информирует Посольство Украины в Турции.

«Сегодня 98 наших соотечественников возвращаются домой паромом из Карасу в Черноморск», — говорится в сообщении.

Трансфер для украинцев до порта организовали Посольство Украины в Анкаре и Генконсульство в Стамбуле.

С соблюдением всех необходимых разрешений на передвижение (сейчас в 31 провинции Турции действует комендантский час) дипмиссии доставили в Карасу 44 граждан из Стамбула и 28 — из Анкары.

«Это уже пятый рейс парома из Турции, которым наши соотечественники возвращаются на Родину напрямую. Самому младшему украинскому пассажиру этого рейса лишь 1 годик», — сообщает Посольство.

Пассажиры всех рейсов проходят обсервацию в санатории «Куяльник».

По сообщению Думской, одного из предыдущей партии пассажиров с парома доставили вчера в Одесский областной клинический медицинский центр (больницу водников) с высокой температурой и положительным результатом ПЦР-анализа на коронавирусную инфекцию.

«Пациент — житель Харькова. В больницу его привезла карета скорой помощи, которую сопровождала машина Национальной полиции. Автомобили пронеслись на большой скорости по Фонтану, немного напугав горожан», — говорится в сообщении.



Отмечается, что это первый случай COVID-19, выявленный среди граждан, пребывающих на обсервации в Одесской области.

Кстати. Рейс следующего парома по маршруту Карасу — Черноморск запланирован на 10 мая. Билеты доступны на сайте Ukrferry.

Фото: Генконсульство Украины в Стамбуле, Facebook