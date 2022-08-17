MenuМеню

  1. Домой
  2. Новости
  3. Мировые новости
  4. «Зерновым коридором» из Украины вывезено уже более 560 тысяч тонн агропродукции

«Зерновым коридором» из Украины вывезено уже более 560 тысяч тонн агропродукции

tahil-koridoru-trthaber-1885290_2.jpg

Из Украины «зерновыми коридорами» с начала августа уже вывезено 563 тысячи 317 тонн агропродукции, среди которой почти 451,5 тысячи тонн кукурузы, 50,3 тысячи тонн подсолнечного шрота, 41,6 тысячи тонн пшеницы, 11 тысяч тонн сои, 6 тысяч тонн подсолнечного масла, 2,9 тысячи тонн семян подсолнечника.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на отчёт Совместного координационного центра в Стамбуле, данные которого обнародовал турецкий телеканал TRT Haber.

“С 1 по 15 августа было разрешено движение по “зерновым коридорам” 36 суднам. В общей сложности, 21 судно, следовавшее из Украины, перевезло 563 тыс. 317 тонн продовольствия. В течение этого периода движения было дано разрешение 21 судну на выход и 15 – на вход в порты Украины”, – указывает телеканал.

Из порта Одессы вышли 11 судов, из порта «Черноморск» – 6, «Южный» – 4.

Также отмечается, что 26% грузов вывезено в Турцию, 22% – в Иран, 22% – в Республику Корея, 8% – Китай, 6% – Ирландию, 5% – Италию, 4% – Джибути, 2% – Румынию. Для 5% зерна маршрут ещё не определён.

За указанный период времени было проведено 27 проверок судов.

Как сообщала Одесса News, 16 августа караван из пяти балкеров с украинскими кукурузой и пшеницей вышел из двух портов Одесской области.

В Стамбуле 22 июля Украина, Турция и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш подписали Инициативу о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из портов «Одесса», «Черноморск» и «Пивденный».

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod

Просмотров: 130

Смотрите также...

scroll to top