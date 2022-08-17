«Зерновым коридором» из Украины вывезено уже более 560 тысяч тонн агропродукции

Из Украины «зерновыми коридорами» с начала августа уже вывезено 563 тысячи 317 тонн агропродукции, среди которой почти 451,5 тысячи тонн кукурузы, 50,3 тысячи тонн подсолнечного шрота, 41,6 тысячи тонн пшеницы, 11 тысяч тонн сои, 6 тысяч тонн подсолнечного масла, 2,9 тысячи тонн семян подсолнечника.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на отчёт Совместного координационного центра в Стамбуле, данные которого обнародовал турецкий телеканал TRT Haber.

“С 1 по 15 августа было разрешено движение по “зерновым коридорам” 36 суднам. В общей сложности, 21 судно, следовавшее из Украины, перевезло 563 тыс. 317 тонн продовольствия. В течение этого периода движения было дано разрешение 21 судну на выход и 15 – на вход в порты Украины”, – указывает телеканал.

Из порта Одессы вышли 11 судов, из порта «Черноморск» – 6, «Южный» – 4.

Также отмечается, что 26% грузов вывезено в Турцию, 22% – в Иран, 22% – в Республику Корея, 8% – Китай, 6% – Ирландию, 5% – Италию, 4% – Джибути, 2% – Румынию. Для 5% зерна маршрут ещё не определён.

За указанный период времени было проведено 27 проверок судов.

Как сообщала Одесса News, 16 августа караван из пяти балкеров с украинскими кукурузой и пшеницей вышел из двух портов Одесской области.

В Стамбуле 22 июля Украина, Турция и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш подписали Инициативу о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из портов «Одесса», «Черноморск» и «Пивденный».

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