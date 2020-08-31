COVID-19 в Одессе: за последние сутки 78 новых случаев

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 31 августа в Одессе зарегистрированы 3 020 случаев COVID-19.

За последние сутки зарегистрированы 78 новых случаев заболевания у одесситов.

По данным на утро 31 августа, на лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице находятся 270 пациентов с COVID-19. Из них 211 человек пребывают в состоянии средней тяжести, 59 пациентов — в тяжёлом состоянии, из них двое подключены к аппаратам ИВЛ.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили четыре человека с подозрением на COVID-19.

За последние сутки зарегистрированы три новых случая COVID-19 у детей — девочка в возрасте полтора года и два мальчика (13 и 14 лет) находятся на самоизоляции под наблюдением педиатров.

К настоящему времени в Одессе зарегистрирован 861 случай выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 2 111 одесситов.

Как сообщала Одесса News, в Одесской области по состоянию на утро 31 августа лабораторно подтверждено 7 283 случая COVID-19, из них за сутки — 189. Это второй такой высокий показатель в Украине.

Инфографика: «Одесса»