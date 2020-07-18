Куцый: Основная причина роста заболеваемости в Одесской области — несоблюдение карантина

Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый считает, что основной причиной роста заболеваемости остаётся несоблюдение населением карантинных мероприятий.

Такой вывод Максим Куцый обнародовал на своей странице в Facebook.

Глава ООГА информирует, что по состоянию на 18 июля в Одесской области подтверждено 2490 случаев заболевания коронавирусом. За прошедшие сутки COVID-19 диагностирован у 55 жителей региона.

Общее количество летальных случаев сейчас составляет 35 человек, — сообщил Куцый.

В целом, по данным, которыми располагает руководитель области, излечилось 1 194 пациента, что составляет 48% от общего количества.

Проведено на сегодня более 41 тысячи тестирований ПЦР-методом, более 8 тысяч тестов — методом ИФА.

Рост заболеваемости за прошедшую неделю наблюдался в Одессе, а также в Саратском, Балтском и Лиманском районах.

«Эпидемическая ситуация остаётся нестабильной. За прошедшую неделю диагноз подтвердился у 347 человек. Прошу всех не забывать, что вирус не исчез и остаётся опасным», — резюмировал председатель облгосадминистрации.

Как сообщала Одесса News, Украина вскоре перейдёт на новую форму карантина, которая предусматривает введение определённых ограничений в различных регионах страны, в зависимости от цветовой зоны карантина на данной территории.