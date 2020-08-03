Показатель летальности от коронавируса в Украине больше 2%

Показатель летальности от коронавирусной болезни COVID-19 по Украине составляет 2,4%.

Такие данные обнародовал Центр общественного здоровья Украины.

«Летальность по стране составляет 2,4%. Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (5,1%), Черкасской (3,9%) и Закарпатской (3,8%) областях», — говорится в сообщении.

По данным ЦОЗ, на утро 3 августа наибольшее количество активных больных на 100 тысяч населения зарегистрировано во Львовской (289,2), Закарпатской (239,7) и Ивано-Франковской (226) областях.

За сутки наибольшее количество инфицированных выявили во Львовской области — 138, Ивано-Франковской области — 119 и Киеве — 102.

Всего их количество составляет 73 158 человек.

За последние сутки заболело в Украине 990 человек, 13 умерли, выздоровели 333 пациента.

На стационарном лечении находится 4 772 человека, из них 125 человек подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 18 465 человек, подключении к аппарату ИВЛ — 536 пациентов.

Заболевание подтверждено у 5 163 детей и 8 799 медиков, из них 6 449 медработников выздоровели.

За сутки исследовано 8 532 образца методом ПЦР. Всего проведено таких исследований 1 067 006.

Как сообщала Одесса News, в выходные дни, в условиях «зелёной» карантинной зоны. одесситы и гости города массово приняли участие в различного рода культурных мероприятий.