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  3. 7 августа «Hardy Orchestra» выступит в Одессе на сцене «Морвокзала»

7 августа «Hardy Orchestra» выступит в Одессе на сцене «Морвокзала»

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7 августа любителей рок-музыки ждут в одесском Летнем театре «Морвокзал».

Здесь в 20 часов начнётся концерт Одесского симфонического шоу-оркестра «Hardy Orchestra».

Оркестр представит концептуальную программу из лучших произведений великих Queen!

«Hardy Orchestra» — это неповторимое слияние рока и классического звучания оркестра.

Концертные выступления симфонического оркестра «Hardy Orchestra» — это гремучая смесь красоты и драйва рок-музыки, тонкого юмора, без которого истинным одесситам никак не обойтись, и высокого исполнительского мастерства музыкантов.

Билеты можно купить здесь по цене от 520 до 750 гривен.

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