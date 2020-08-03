7 августа «Hardy Orchestra» выступит в Одессе на сцене «Морвокзала»

7 августа любителей рок-музыки ждут в одесском Летнем театре «Морвокзал».

Здесь в 20 часов начнётся концерт Одесского симфонического шоу-оркестра «Hardy Orchestra».

Оркестр представит концептуальную программу из лучших произведений великих Queen!

«Hardy Orchestra» — это неповторимое слияние рока и классического звучания оркестра.

Концертные выступления симфонического оркестра «Hardy Orchestra» — это гремучая смесь красоты и драйва рок-музыки, тонкого юмора, без которого истинным одесситам никак не обойтись, и высокого исполнительского мастерства музыкантов.

Билеты можно купить здесь по цене от 520 до 750 гривен.