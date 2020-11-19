Датский министр подал в отставку из-за незаконного уничтожения норок

Министр продовольствия и сельского хозяйства Дании Могенс Йенсен заявил, что уходит с должности после скандала с массовым уничтожением норок из-за обнаруженного на фермах мутировавшего коронавируса.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.
«Я сообщил премьер-министру, что хочу уйти в отставку. Я понимаю, что у меня больше нет необходимой поддержки среди парламентских партий», — написал министр в Твиттере.
Ранее он признал решение правительства о массовом уничтожении норок ошибочным и не имеющим юридических оснований. Сейчас решение приостановлено, а законопроект, который позволит осуществить массовую ликвидацию норок, представлен на рассмотрение парламента.
Оппозиционные партии приветствуют решение Йенсена об отставке, в то же время подчёркивая, что премьер-министр Метте Фредериксен также должен нести ответственность, и призвали провести независимое расследование действий правительства.
Как сообщала Одесса News, в Дании, которая является крупнейшим в мире экспортёром меха норки, у 214 человек обнаружили мутировавший коронавирус, который связывают с норковыми фермами. Из-за этого в стране решили уничтожить всех норок, поскольку новый вирус опасен для людей. В стране подсчитали, что придётся уничтожить от 15 до 17 миллионов норок.
Учёные считают, что подобные мутации могут поставить под сомнение эффективность ныне разрабатываемых вакцин от коронавируса.
Позднее стало известно, что, по меньшей мере, 10 миллионов норок были уничтожены фермерами в соответствии с правительственным распоряжением, пока его не признали таким, что нарушает законодательство.
Между тем, по данным Worldometer на утро 19 ноября в Дании зарегистрировано 65 808 случаев заболевания коронавирусом, в т.ч. 770 летальных.Страна занимает 80-е место в мире по количеству заболевших (Украина — 17-е).
Всего в мире на 10.00 19 ноября зафиксировано 56 583 054 заболевших (+595 018 за сутки), 1 355 147 умерших (+10 781) и 39 370 986 избавившихся от болезни (+368 738).