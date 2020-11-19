Датский министр подал в отставку из-за незаконного уничтожения норок

Министр продовольствия и сельского хозяйства Дании Могенс Йенсен заявил, что уходит с должности после скандала с массовым уничтожением норок из-за обнаруженного на фермах мутировавшего коронавируса.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

«Я сообщил премьер-министру, что хочу уйти в отставку. Я понимаю, что у меня больше нет необходимой поддержки среди парламентских партий», — написал министр в Твиттере.

Ранее он признал решение правительства о массовом уничтожении норок ошибочным и не имеющим юридических оснований. Сейчас решение приостановлено, а законопроект, который позволит осуществить массовую ликвидацию норок, представлен на рассмотрение парламента.

Оппозиционные партии приветствуют решение Йенсена об отставке, в то же время подчёркивая, что премьер-министр Метте Фредериксен также должен нести ответственность, и призвали провести независимое расследование действий правительства.

Как сообщала Одесса News, в Дании, которая является крупнейшим в мире экспортёром меха норки, у 214 человек обнаружили мутировавший коронавирус, который связывают с норковыми фермами. Из-за этого в стране решили уничтожить всех норок, поскольку новый вирус опасен для людей. В стране подсчитали, что придётся уничтожить от 15 до 17 миллионов ​​норок.

Учёные считают, что подобные мутации могут поставить под сомнение эффективность ныне разрабатываемых вакцин от коронавируса.

Позднее стало известно, что, по меньшей мере, 10 миллионов норок были уничтожены фермерами в соответствии с правительственным распоряжением, пока его не признали таким, что нарушает законодательство.

Между тем, по данным Worldometer на утро 19 ноября в Дании зарегистрировано 65 808 случаев заболевания коронавирусом, в т.ч. 770 летальных.Страна занимает 80-е место в мире по количеству заболевших (Украина — 17-е).

Всего в мире на 10.00 19 ноября зафиксировано 56 583 054 заболевших (+595 018 за сутки), 1 355 147 умерших (+10 781) и 39 370 986 избавившихся от болезни (+368 738).