Эпидситуация в Одесской области не радостна: Куцый призывает носить маски и мыть руки

На утро 29 июня в Одесской области лабораторно подтверждено 1 632 случая заболевания коронавирусной инфекцией нового типа COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные ресурса СНБО по мониторингу распространения эпидемии коронавируса.

За последние сутки к числу заболевших прибавился 31 человек.

Новые летальные случаи, если верить данным, не зарегистрированы. Их число в Одесской области по-прежнему не увеличилось — 21 человек.

Вылечились от болезни 736 жителей одесского региона (+11 за сутки).

Председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый озабочен эпидемической ситуацией в области, учитывая приезд десятков тысяч туристов на летний отдых.

«Пляжи, кафе и центральные улицы городов заполнены отдыхающими. В этом году, в период адаптивного карантина, Одесская область стала самым популярным местом отдыха украинцев. И мы хотим сохранить эту тенденцию как минимум до окончания сезона, а, по возможности, и на последующие месяцы», — пишет Максим Куцый на своей странице в Facebook.

Однако, как информирует руководитель области, «если раньше Одесская область имела один из лучших показателей по распространению коронавирусной инфекции, то сегодня количество заболевших в сутки значительно выше».

А для улучшения ситуации глава ООГА просит придерживаться простых правил: носить маски и требовать этого у работников всех учреждений; чаще мыть руки; держать социальную дистанцию ​​как на пляже, так и в магазинах и кафе; сообщать полиции о нарушении санитарных правил для оперативного реагирования.

Как сообщала Одесса News, Украина попала в список стран с высокими темпами распространения коронавирусной инфекции.