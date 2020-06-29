В День Конституции в Одесскую инфекционную больницу попали 11 человек с COVID-19

За прошедшие сутки в Одесскую городскую клиническую инфекционную больницу поступили 11 человек с подозрением на COVID-19, которым проводится обследование.

Об этом информирует Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины.

Отмечается, что на утро 29 июня у жителей Одессы лабораторно подтверждено 346 случаев COVID-19.

За последние сутки в городе зарегистрирован 1 новый случай заболевания, по области — 30.

Утро 29 июня 31 пациент с лабораторно подтверждённым диагнозом COVID-19 встретил на койке в городской клинической инфекционной больнице, из них 27 — жители Одессы.

Из общего числа пациентов с COVID-19 в городской инфекционной больнице три человека находятся в тяжёлом состоянии без необходимости проведения искусственной вентиляции лёгких. Пациентов на ИВЛ в настоящее время в больнице нет. Также 28 пациентов находятся в состоянии средней тяжести.

Новых случаев COVID-19 у детей за последние сутки не зарегистрировано. На амбулаторном лечении в удовлетворительном состоянии находятся семь детей с положительным тестом на COVID-19.

За последние сутки от COVID-19 по результатам ПЦР-обследования выздоровели две одесситки в возрасте 37 и 40 лет. Несмотря на закупку городом тестов на ИФА-обследование, данных по их результатам не приводятся.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 243 случая выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 94 одессита.

По утверждению издания «Думская», в Одессе коронавирус впервые нашли у полицейского: госпитализирован 33-летний начальник криминальной полиции Суворовского отдела ГУНП.

Как сообщала Одесса News, на утро 29 июня в Одесской области лабораторно подтверждено 1 632 случая заболевания коронавирусной инфекцией нового типа COVID-19.