Коронавирус к марту может принести Европе ещё около полумиллиона смертей

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) «очень обеспокоена» распространением коронавируса в Европе, поскольку континент борется с новой волной инфекции.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на ВВС.

Региональный директор ВОЗ доктор Ханс Клюге предупредил, что к марту в Европе может быть зарегистрировано ещё около 500 тысяч смертей, если не будут приняты срочные меры.

«Covid-19 снова стал причиной смертности номер один в нашем регионе», — сказал он, добавив, что «мы знаем, что нужно делать», чтобы бороться с болезнью.

По мнению Клюге, введение таких мер, как ношение масок, может немедленно помочь.

Он сказал, что за распространением вируса стоят зимний сезон, недостаточный охват вакцинацией и региональное распространение более заразного варианта Дельта.

Доктор Клюге отметил, что обязательные меры вакцинации следует рассматривать как «крайнее средство», но что было бы «очень своевременно» провести «правовые и общественные дебаты» по этому вопросу.

Комментарии Клюге появились после того, как несколько европейских стран сообщили о рекордно высоком уровне заражения и вводят полную или частичную блокировку.

Кстати, Австрия стала первой европейской страной, объявившей, что вакцинация против COVID-19 станет юридическим требованием. Новые правила вступят в силу в феврале.

Как сообщала Одесса News, в Университете Аризоны учёные пришли к выводу, что первым известным заражённым COVID-19 человеком была продавщица на рынке морепродуктов в китайском городе Ухань, а не бухгалтер, о котором ранее сообщала Всемирная организация здоровья.

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