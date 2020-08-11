COVID-19 в Одесской области: очередной антирекорд по количеству заболевших в сутки

В Одесской области на утро 11 августа общее количество больных коронавирусом составило 4 364 человека.

Такие данные приводит ресурс Аппарата СНБО по мониторингу распространения эпидемии коронавируса,

За прошедшие сутки в регионе зафиксировано 134 новых случая.

За сутки умерло 2 человека. Общее количество жертв коронавируса в одесском регионе на сегодня 73.

Общее число выздоровевших с начала пандемии достигло 1 442. За сутки 39 выздоровевших.

Продолжают болеть в Одесской области 2 849 человек.

Как сообщала Одесса News, в Украине по состоянию на 11 августа лабораторно подтвердили 83 115 случаев COVID-19, из них за сутки — 1 158. За сутки умерли 29 человек,