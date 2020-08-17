При какой эпидемиологической ситуации могут перенести местные выборы в Украине

В Украине местные выборы, назначенные на 25 октября, могут перенести при условии, что половина территории страны окажется в «красной» зоне карантина.

Об этом сообщил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире Украина 24.

«Если 50% территории будет в «красной» зоне, то это будет основанием для того, чтобы серьёзно задуматься о целесообразности проведения массовых мероприятий, в том числе и выборов», — заявил чиновник.

Ляшко объяснил, что Киев ориентируется в этом вопросе на Польшу, которой пришлось переносить президентские выборы из-за пандемии COVID-19.

«Их чёткие рекомендации показали, что соблюдение противоэпидемических норм не влияет на увеличение случаев коронавируса», — подчеркнул главный санврач и добавил, что более точные прогнозы о выборах можно делать в начале октября.

Между тем, в Украине по состоянию на утро, 17 августа, зафиксировали 92 820 случаев COVID-19, из них за сутки – 1 464.