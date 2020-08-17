COVID-19 в Одесской области: за сутки 98 заболевших, умерших нет

На утро 17 августа в Одесской области зафиксировано 5 062 случая заболевания коронавирусной инфекцией — COVID-19.
Такие цифры приводит система мониторинга распространения эпидемии коронавируса Аппарата СНБО Украины.
Общее количество заболевших за сутки составляет 98 человек.
Летальных случаев за истекшие сутки по региону не было, а с начала пандемии — 80.
Выздоровели 1 536 пациентов, за сутки не выздоровел никто.
Продолжают болеть в одесском регионе 3 346 человек.
Как сообщала Одесса News, в Украине на утро 17 августа насчитывалось 92 820 случаев COVID-19, из них за сутки – 1 464 и летальных — 21.