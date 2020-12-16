Гордость теннисного спорта Украины: Я сдала отрицательный тест и через 2 дня заболела

Одесситка, вторая «ракетка» Украины Даяна Ястремская сдала отрицательный тест на коронавирус в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты), однако через 2 дня ей пришлось уйти на самоизоляцию.

Об этом сообщила сама теннисистка в соцсетях.

«Прилетела в Дубай с хорошим настроением, на два дня раньше, чем моя команда, и знаете что? Когда я прилетала, всё было хорошо, результат на COVID-19 был отрицательным, и через два дня я заболела! Я сразу же пошла на самоизоляцию, и даже не успела встретить тренеров! Симптомы были очень странными, чувствовала себя действительно очень плохо!

Даяна очень переживает, что ей пришлось заменть двухнедельный тренировочный сбор на самоизоляцию.

«Вместо тренировочного сбора две недели самоизоляции», — с досадой написала одеситка на своей странице в Facebook.

Даяна поблагодарила врачей за помощь, в том числе украинских врачей — за консультации.

«После определённых тестов, я медленно начну входить в тренировочный процесс … Хочу поблагодарить своих врачей из Украины, которые меня вели! Хочу поблагодарить свою команду за поддержку, помощь, и были рядом со мной! Друзья, будьте осторожны!Covid-19».

Как сообщала Одесса News, Даяна Ястремская занимает 25-е место в рейтинге WTA.