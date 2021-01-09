Федерация тенниса Украины встала на защиту одесской спортсменки

Федерация тенниса Украины опубликовала заявление в поддержку второй «ракетки» страны Даяны Ястремской, которая временно отстранена от выступлений из-за положительного теста на допинг.

Об этом на своей странице в Facebook пишет ФСУ.

В заявлении, в частности отмечается, что Федерация доверяет 20-летней теннисистке из Одессы и приложит все усилия для её реабилитации.

«Как гром среди ясного неба прозвучала информация о положительном тесте Даяны Ястремской на запрещённые препараты. Федерация тенниса Украины полностью доверяет нашей теннисистке и уверена в том, что она не нарушала никаких запретов и не принимала препараты, входящие в список запрещённых WADA. Также мы надеемся, что расследование этого досадного инцидента докажет полную невиновность нашей спортсменки. Команда высококвалифицированных специалистов уже работает над этой проблемой несколько недель. Всем, кто подробно погрузится в обстоятельства дела, станет очевидно, что этот препарат не может приниматься для улучшения спортивных результатов женщинами… Федерация тенниса Украины поддерживает Даяну в этом нелёгком испытании и приложит все усилия для реабилитации нашей теннисистки», — говорится в заявлении ФТУ.

ФТУ также цитирует личное обращение Даяны Ястремской к теннисному сообществу:

«Друзья, несколько дней назад я получила сообщение от ITF о том, что 24 ноября 2020 я сдала положительный тест на наличие запрещённого препарата «местеролона» в моих анализах. Я твёрдо заявляю, что никогда не употребляла препаратов, повышающих эффективность, или любых запрещённых веществ. Я удивлена ​​и в шоке, особенно учитывая то, что за две недели до этого теста — 9 ноября 2020 — я сдала отрицательный тест на турнире WTA в Линце. После этого последнего в году турнира я перестала тренироваться, чтобы отдохнуть перед началом нового сезона. Согласно сообщению, в моей моче было выявлено очень низкую концентрацию местеролона. Учитывая этот факт (низкая концентрация) и моё негативное тестирование двумя неделями ранее, также мою научную консультацию со специалистами, я могу констатировать, что этот результат согласуется со случайной формой загрязнения. Кроме того, мне сообщили, что это вещество предназначено для использования мужчинами, как лекарство, и женщинам не рекомендуется употреблять его из-за неблагоприятных последствий, которые оно вызывает. Из-за конфиденциальности производства вы поймёте, что на этой стадии я не могу поделиться одной более подробной информацией. Однако сейчас я работаю со своей командой, и вы можете быть уверены, что я решительно настроена сделать всё, чтобы очистить своё имя».

Как сообщала Одесса News, на данный момент Ястремская отстранена от всех соревнований. Ранее Даяна заявилась на турнир в Австралии.

Фото: facebook.com/UkrainianTennisFederation.