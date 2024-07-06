Одесская теннисистка Элина Свитолина уверенно вышла в третий круг WIMBLEDON

Во втором круге одиночного разряда теннисного турнира из серии Большого шлема Wimbledon в Лондоне (Великобритания) одесская теннисистка Элина Свитолина (WTA 21) победила немку Юли Нимайер со счётом 6:3, 6:4.

Об этом сообщает издание XSPORT.

Отмечается, что матч длился 77 минут, в течение которых Свитолина подала четыре эйса против трёх у соперницы. При этом Элина допустила две двойные ошибки, тогда как у Нимайер их было шесть. Также Свитолина реализовала четыре из шести брейков против двух из трёх у немки.

В третьем круге Свитолина сыграет против 10-й ракетки мира Онс Жабер из Туниса.

Одесса News информировала, что Свитолина 3 июля за 2,5 часа победила польскую спортсменку Магду Линетт в упорном матче первого круга.

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