В Одесской области ликвидирован конвертцентр с теневым оборотом в 1 млрд грн

В Одесской области разоблачена и прекращена деятельность «конвертационного центра», участники которого, используя фиктивные предприятия, оказывали услуги предприятиям реального сектора экономики в вывод в теневой оборот средств, в том числе бюджетных.

Об этом сообщает облпрокуратура.

По данным следствия, группа лиц зарегистрировала на территории Одессы и области ряд предприятий, которые использовались для предоставления услуг по минимизации налоговых обязательств субъектам реального сектора экономики, то есть обналичивания средств, в том числе бюджетных на сумму более 90 млн гривен.

Отмечается, что по предварительным данным, через конвертационный центр в теневой сектор экономики выведено более 1 млрд гривен.

«В ходе санкционированных обысков офисных помещений субъектов хозяйственной деятельности, входивших в состав «центра минимизации налоговых платежей», выявлено и изъято 107 печатей предприятий с признаками фиктивности, в том числе оффшорных компаний, наличные деньги, компьютерную технику и «черновую бухгалтерию», — говорится в сообщении.

В настоящее время принимаются меры по установлению всех лиц, причастных к незаконной деятельности, и привлечению их к уголовной ответственности.

Ведётся досудебное расследование по ч. 5 ст. 191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путём злоупотребления служебным положением).

Одесса News информировала о разоблачении в марте 2024 года в Одессе преступной группы, организовавшей сеть подпольных казино.

Фото: Одесская облпрокуратура

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy