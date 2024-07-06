Псевдоблаготворителя из Одессы задержали пограничники

Жителей Одесской и Полтавской областей, которые присваивали средства, собранные для лечения тяжелобольных детей, разоблачили на Закарпатье пограничники.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что «Фольксваген», на котором ехали псевдоблаготворители, остановил наряд отделения инспекторов пограничной службы «Хижа» Мукачевского отряда на контрольном посту, расположенном на окраине населённого пункта Теково в Закарпатье.

На неоднократные требования пограничников водитель отказался предоставить своё транспортное средство для осмотра, а в качестве основания для беспрепятственного проезда через контрольные посты предъявил удостоверение комитета по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Такое удостоверение имел и пассажир. Как выяснили впоследствии пограничники, предоставленные документы были фальшивыми.

В ходе дальнейшего осмотра, к которому присоединились сотрудники оперативно-розыскного отдела «Дьяково», у мужчин также обнаружили удостоверение о принадлежности к одному из благотворительных фондов, договор о предоставлении волонтёрских услуг, бланки актов изъятия денежных пожертвований, наклейки благотворительного фонда и т.п.

Оказалось, что «благодетели» занимались распространением по местным магазинам коробочки для сбора пожертвований, а в дальнейшем 80% от собранных средств забирали себе, а остальные 20%, по словам мужчин, могли использоваться для оказания помощи кому-то из больных.

Кроме того, в телефоне одессита оперативники отряда обнаружили переписку, в которой он выражает надежду на победу России в войне против Украины.

К месту происшествия пограничники вызвали сотрудников взаимодействующих правоохранительных органов.

О факте выявления в действиях псевдоблаготворителей признаков преступлений, предусмотренных ст. 358 УКУ (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) и 190 УКУ (Мошенничество) пограничники направили сообщение в Нацполицию.

В настоящее время меры по тщательному изучению всех деталей выявленных правонарушений продолжаются.

Одесса News информировала, что в Одесской области за незаконное пересечение государственной границы нарушители планировали расплатиться своим трудом.

Фото и видео: Госпогранслужба

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